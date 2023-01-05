Karabük'te tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı.
Yenice'den Karabük istikametine giden Altan Kırık yönetimindeki 35 Z 9360 plakalı otomobil, Suçatı Tüneli girişinde karşı yönden gelen Kadir A'nın kullandığı 06 CNV 75 plakalı tırla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü ve yanındaki eşi Leyla Kırık, ekiplerce kurtarıldı.
Sürücü Kırık Yenice Devlet Hastanesi, eşi ile tır sürücüsü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Altan Kırık, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yenice Kaymakamı Gizem Yandımata da kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.