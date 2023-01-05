Karabük'ten kısa kısa

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KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, kent girişinde yapımı devam eden kavşak ve dere ıslah projelerini yerinde inceledi.

Gürel, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan ve yapım çalışmaları devam eden kavşak projesini inceleyerek 153. Şube Şefi Erhan Kırçıloğlu ile yetkililerden bilgiler aldı.

Aynı bölgede çalışmaları devam eden Araç Çayı ıslah çalışmalarını da inceleyen Gürel, projeyle dere ıslahı, yaya ve araç köprüsü, rekreasyon ve peyzaj çalışmaları yapılacağını ifade etti.

- Safranbolu'da geçen yıl 119 sokak hayvanı sahiplendirildi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Bakım evi ve Rehabilitasyon Merkezinde uzman ve donanımlı personelle çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Köse, 2022 yılında 119 "can dost"un sahiplendirilerek sıcak yuvalarına kavuştuklarını aktaran Köse, "Merkezimizde yıl baz alındığında oldukça önemli ameliyat ve tedavi gerçekleştirildi. Bu anlamda değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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