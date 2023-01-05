Keltepe Kayak Merkezi ziyaretçilerini ağırlamak için gün sayıyor

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KARABÜK (AA) - Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi, sezonu açmak için hazırlıklarını tamamladı.

Karabük merkeze 23, Ankara'ya 263 kilometre mesafedeki 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda yer alan kayak merkezi, kayakseverler için alternatif güzergahlar arasında yer alıyor.

Sezon boyunca misafirlerinin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesinde konuk edileceği kayak merkezi, 873 metrelik telesiyej, 690 metre uzunluğunda 58 askı sandalyesi bulunan teleski ve babylift sistemleri ile 2400, 2300 ve 1000 metrelik 3 pistiyle kayakseverlere hizmet veriyor. ​​​​​​​

Sezon hazırlıklarının tamamlandığı Keltepe Kayak Merkezi, 14 Ocak'ta kapılarını açacak.

- "Rezervasyonlar başladı"

Kayak merkezinde incelemelerde bulunan Karabük Valisi Fuat Gürel, tüm tesislerin ve personelin sezona hazır olduğunu söyledi.

Kayak merkezinin çam ormanları arasında doğal güzellikleriyle de kendisine hayran bıraktığını belirten Gürel, "Kayak merkezi, yeni olmasına rağmen açıldığı 2020 ocak ayından bu yana yaklaşık 50 bin kayakseveri ağırladı. Ülkenin önemli kayak merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen Keltepe'ye gelmek isteyenler, rezervasyon yaptırmaya başladı." diye konuştu.

Kayak merkezinde her türlü güvenlik önleminin alındığına dikkati çeken Gürel, "Jandarma Arama Kurtarma görevi başında, inşallah önümüzdeki günlerde kar yağışı ile kış sezonuna merhaba demek için hazırız. Şu an için sadece kafeteryalarımız açık. 14 Ocak itibarıyla tesisimiz açılmış olacak." dedi.

Gürel, kayak merkezinde profesyonel eğitmenler tarafından kayak dersi verileceğini, gelenlerin her türlü ekipmana ulaşabileceğini sözlerine ekledi.

Gürel'e incelemelerinde Vali Yardımcısı Osman Sak, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven eşlik etti.

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