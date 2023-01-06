Japon bilim insanı Karabük'te antik kentteki kazı çalışmalarını inceledi

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KARABÜK (AA) - Kyushu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazuo Miyamoto, Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Japon akademisyen, Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk ilişkilerini geliştirmek ve bölgedeki kazı alanlarında teknik incelemelerde bulunmak üzere eşi Hiroko Miyamoto ile Türkiye'ye geldi.

Miyamoto, Eskipazar ilçesindeki antik kentte devam eden kazı çalışmalarını inceledi.

Burada kazı başkanı Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş'tan bilgi alan Miyamato, bölgede fotoğraf çekip notlar aldı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesine de geçen Miyamoto, burada da tarihi yapıları gezdi.

Belediye Başkanı Elif Köse ile bir araya gelen Miyamoto, ilçe hakkında bilgiler aldı.

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