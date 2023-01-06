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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Karabük İl Başkanı Altınöz'den üye sayısı açıklaması

AA

AK Parti Karabük İl Başkanı Altınöz'den üye sayısı açıklaması

KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, partisinin il genelindeki üye sayısının 42 bin 483 olduğunu bildirdi.

Altınöz, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'nin tarihte en yüksek üye sayısına ulaşan siyasi parti olduğuna dikkati çekti.

"6'lı masada oturan siyasi partilerin Türkiye genelindeki toplam üye sayısı 2 milyon 870 bin 761. AK Parti'mizin üye sayısı 11 milyon 241 bin 230. Diğer partilerin üye sayılarını toplayıp üçle çarpın, AK Parti'nin üye sayısına yetişemiyor." ifadelerini kullanan Altınöz, AK Parti'nin Karabük'teki üye sayısının 42 bin 483 olduğunu belirtti.

Altınöz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en büyük ve en güçlü ailesi olduğumuz doğrudur. Bu bilinç ve sorumlulukla milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Siyasi partiler için parti üyeliği seçmenle kurulan güçlü bağ ve güvenin sembolüdür. 11 milyon 241 bin 230 kişilik geniş bir aile olmanın mutluluğu ile bu birlikteliğin inşasında emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza, ana kademe teşkilatlarımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza teşekkürlerimi sunuyorum."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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