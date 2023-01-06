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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'ten kısa kısa

AA

Karabük'ten kısa kısa

KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği (SAFTİD) Başkanı Şebnem Urgancıoğlu ile yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyeti makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Gürel, Urgancıoğlu ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

- Kavşak Projesi ve Araç Çayı'nda çalışmalar sürüyor

Kavşak ve Araç Çayı projeleri alanında devam eden çalışmalar havadan görüntülendi.

Bölgede devam eden çalışmaları inceleyen AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, yetkililerden bilgi aldı.

Karabük'e değer katacak yatırımların heyecanla takipçisi olduklarını belirten Altınöz, "Kavşak projesi bitiminde ulaşım sorunu daha konforlu ve güvenli hale gelerek, şehrimizin değerine değer katacaktır." ifadelerini kullandı.

Altınöz, Araç Çayı Rekreasyon projesinin bitiminde Karabük'ün modern şehir görüntüsü ve zengin sosyal yaşamı açısından önemli bir rol alacağını ifade etti.

Kavşak projesini ve Araç Çayı Rekreasyon projesini en kısa sürede Karabük halkının hizmetine sunacaklarını kaydeden Altınöz, çalışmaları yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.

- Ocak ayı İl Genel Meclisi toplantıları tamamlandı

İl Genel Meclisi ocak ayı toplantılarının 5. birleşimi İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında yapıldı.

Başkan Sözen, yaptığı açıklamada, İl Genel Meclisi ocak ayı toplantılarında çok önemli kararların alındığını belirtti.

İl Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap işlemlerinin denetimi için İl Genel Meclis üyeleri Tevfik Ayvalık, Mustafa Ünal, Zafer Özdemir, Sunay Yaka ve Şahin Biçim'in oybirliği ile seçildiğini bildiren Sözen, üyelerin şubat ayının sonuna kadar görev yapacağını aktardı.

- Safranbolu'da Han Arkası projesi başlıyor

Safranbolu'nun önemli tarihi yapılarından biri olan Cinci Han'ın arkasındaki Han Arkası Sokak için Safranbolu Belediyesi, Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Mimarlar Odası ve Tarihi Kentler Birliğinin iş birliği ile hazırlanan projenin yapımına başlanıyor.

Han Arkası projesiyle gerçekleşecek yayalaştırmanın sonucunda, bölge gezi alanı haline gelecek.

Projenin yapım işini üstlenen firmanın, pazartesi günü çalışmalara başlayacağını duyuran Belediye Başkanı Elif Köse, esnafı mağdur etmemek için projenin nisan sonuna kadar bitirilmesinin planlandığını belirtti.

- Başkan Köse esnaf ziyareti yaptı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Esentepe Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti.

Vatandaşlarla bir araya gelmekten her zaman mutluluk duyduğunu dile getiren Köse, esnafa taleplerini sorduklarını belirtti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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