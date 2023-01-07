Karabük'te veremle mücadele çalışmaları sürüyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KARABÜK (AA) - Karabük'te geçen yıl veremle mücadele kapsamında 1500'den fazla kişiye akciğer röntgeni çekildiği bildirildi.

Karabük Verem Savaş Dispanserinde görevli doktor Şahin Can Özaltun, AA muhabirine, 1-7 Ocak tarihlerinde her yıl "Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası" kapsamında ülke genelinde farkındalık çalışmaları yapıldığını söyledi.

Veremin halen dünyada büyük bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirten Özaltun, veremin hava yoluyla bulaşarak çoğunlukla akciğeri tutan bulaşıcı bir hastalık olduğunu ifade etti.

Özaltun, 2022'de dünya genelinde 10 milyon kişiye verem tanısı konulduğunu ve bu kişilerden 1,5 milyonunun hayatını kaybettiğini anlatarak, "Hastalığın erken tanı ve tedavisi bulaştırıcılığı engellemek ve yüksek tedavi başarısı için önemlidir. Ancak tedavi başarısı için 6 ay düzenli tedavi şarttır." dedi.

Karabük'te de cezaevi, sağlık çalışanları ve diğer risk gruplarının yıllık taramalarına ek olarak verem şüphesiyle Verem Savaş Dispanserine başvuran veya yönlendirilen kişilere hizmet verdiklerini aktaran Özaltun, "Bu kapsamda 2022'de 1500'den fazla kişiye akciğer röntgeni çekilmiş olup hastaların tedavisi yüzde 87 düzeyinde başarıyla sonlandırılmıştır. Üç haftadan fazla öksürüğü ve kanlı tükürük şikayetleri olan kişiler, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Türkiye'de başarıyla sürdürülen verem savaşının uzun yıllar istikrarlı şekilde sürdürülmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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