Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor

KARABÜK (AA) - Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.
Kent merkezi ve ilçelerde dün başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışıyla Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
Öte yandan, Ahmetusta Geçidi'nde kar nedeniyle sürücüler yolda ilerlemekte zorlandı.
Güzergahlarda trafik ve Karayolları ekipleri, önlem aldı.