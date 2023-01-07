Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Kent merkezi ve ilçelerde dün başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışıyla Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Öte yandan, Ahmetusta Geçidi'nde kar nedeniyle sürücüler yolda ilerlemekte zorlandı.

Güzergahlarda trafik ve Karayolları ekipleri, önlem aldı.

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