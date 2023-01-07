Safranbolu Belediye Başkanı Köse, veterinerler ve gönüllülerle buluştu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, sahipsiz hayvanlar konusunda yaşanan sorunlara çözümler üretebilmek için veteriner hekimler ve gönüllülerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, toplantı sonucunda Safranbolu Belediyesi olarak veteriner hekim ve ekipman sayısını artırma kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köse, sahipsiz hayvanların beslenebilmesi ve hayvanseverlerin onlarla ilgilenebilmeleri için bir alan oluşturacaklarını belirterek, "Kanun gereği barınaklarımızda acil müdahale gerektiren durumlarda tedavi uygulayabiliyoruz. Sahipsiz can dostlarımızı, tedavi süreçleri tamamlandığında alındığı yere bırakmak mecburiyetindeyiz. Vatandaşlarımızdan, çocuklarımıza sokak hayvanlarından korkmamayı öğretmelerini istiyorum. Korkmak yerine onları sevmeyi öğretirsek aslında sorun kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.