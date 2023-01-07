KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar'dan Belediye Başkanı Vergili'ye ziyaret

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar, Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret etti.
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk sanayisinin anası, şehrimizin amiral gemisi KARDEMİR'imizin değerli Yönetim Kurulu Başkanı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sayın Alparslan Bayraktar, belediyemizi ziyaret ettiler. Sayın Bayraktar ile şehrimiz, ülkemiz ve demir çelik sektörüyle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Sayın Bayraktar'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.