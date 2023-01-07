Karabük'te otomobilin köpeğe çarpması güvenlik kamerasında

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir otomobilin köpeğe çarpması, güvenlik kamerasına yansıdı.
Karabük-Safranbolu kara yolu Adnan Menderes Bulvarı'nda sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarptı.
Köpek, çarpmanın etkisiyle yola savruldu.
Olayı gören çevredekilerin veterinere götürdüğü yaralı köpek, tedavi altına alındı. Polis, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan otomobilin köpeğe çarpması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, yola çıkan köpeğe aracın çarpması ve savrulan köpeğin sekerek yolun karşısına geçmesi yer alıyor.