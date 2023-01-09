Karabük'te park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

A.C. idaresindeki 78 SJ 831 plakalı otomobil, Karabük Mahallesi Horasanlı Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki 78 AS 336 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada otomobildeki S.Ö. ve S.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan kontrolde 159 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye cezai işlem uygulandı.

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