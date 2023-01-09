Karabük Üniversitesi öğrencileri "ÜniAK FEST" etkinliğine katıldı

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi öğrencileri, İstanbul'da düzenlenen Üniversiteli AK Gençlik Festivali'ne (ÜniAK FEST) katıldı.
Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen binlerce üniversiteli genç, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca gerçekleştirilen ÜniAK FEST'te buluştu.
Festivale, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığının organizesinde Karabük Üniversitesi öğrencileri de katıldı.
AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Çelik, yaptığı açıklamada, partilerinin dünyanın en büyük gençlik yapılanmasına sahip olduğunu belirterek, "Bir kez daha gençliğe değer veren, gençlerle iç içe Cumhurbaşkanımız olduğunu görmüş olduk. Cumhurbaşkanımızla buluşma, üniversite gençliğinin dinamizmi ve heyecanıyla büyük coşkuya dönüştü. AK Gençlik Karabük olarak liderimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın izindeyiz." ifadelerini kullandı.