Karabük'teki Kavşak Projesi havadan görüntülendi

KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, yapımı süren Kavşak Projesi'ne ilişkin havadan çekilen görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.
Altınöz, "Bu Şehre Değer" etiketiyle paylaştığı videoda, projenin şehir içi trafiği rahatlatacağını, kavşak ve bağlantı kollarının geometrik ve fiziki standartlarının iyileştirilmesiyle yakıt ve zaman tasarrufu sağlanacağını bildirdi.
İsmail Altınöz, Kavşak Projesi'nin "Türkiye Yüzyılı"na armağan olmasını temenni etti.
Videoda, projeye ilişkin teknik bilgiye de yer verildi.