Karabük'teki Kavşak Projesi havadan görüntülendi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, yapımı süren Kavşak Projesi'ne ilişkin havadan çekilen görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Altınöz, "Bu Şehre Değer" etiketiyle paylaştığı videoda, projenin şehir içi trafiği rahatlatacağını, kavşak ve bağlantı kollarının geometrik ve fiziki standartlarının iyileştirilmesiyle yakıt ve zaman tasarrufu sağlanacağını bildirdi.



İsmail Altınöz, Kavşak Projesi'nin "Türkiye Yüzyılı"na armağan olmasını temenni etti.

Videoda, projeye ilişkin teknik bilgiye de yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.