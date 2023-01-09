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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'li Yılmaztekin, Karabük'te çeşitli ziyaretlerde bulundu

AA

AK Parti'li Yılmaztekin, Karabük'te çeşitli ziyaretlerde bulundu

KARABÜK (AA) - AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Kemalettin Yılmaztekin, bir dizi ziyaret ve istişarelerde bulunmak için Karabük'e geldi.

İlk olarak AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Yılmaztekin, İl Başkanı İsmail Altınöz, İl Ana Kademe, İl Kadın Kolları, İl Gençlik Kolları ve İlçe Ana Kademe Siyasi ve Hukuki İşler Başkanları ile toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda teşkilat çalışmaları ve 2023 seçim çalışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

İl Başkan Yardımcıları Ali Yaşar, Mehmet Deligöz ve Kazım Çamlı, İl Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Çelik, Merkez İlçe Başkanı Özkan Çetinkaya ve Eskipazar İlçe Başkanı Ali Ünal da toplantıda hazır bulundu.

Yılmaztekin, İl Başkanı Altınöz ve beraberindekiler, daha sonra Vali Fuat Gürel ile Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi makamında ziyaret etti.

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