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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te suni tohumlamayla 800 buzağı doğdu

AA

Karabük'te suni tohumlamayla 800 buzağı doğdu

KARABÜK (AA) - ORHAN KUZU - Karabük'te et ve süt verimi yüksek ırkların artırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında suni tohumlama yöntemiyle elde edilen buzağılar üreticilerin yüzünü güldürdü.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünce 2021'de başlatılan Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi (ETKİYAP) Karabük'te uygulanmaya devam ediliyor.

Sığırlarda hayvan ıslahı çalışmalarının genişletilmesi, hayvancılığın sürdürülebilir iş kolu haline getirilmesi, birim hayvandan elde edilen et ve süt verimi ile gelirlerin artırılmasının hedeflendiği proje doğrultusunda 38 bin 145 büyükbaş hayvan varlığı bulunan Ovacık, Eflani, Safranbolu ve Eskipazar ilçelerindeki köylerde 2 bin 260 üretici belirlendi.

Köyleri ziyaret eden Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile özel veteriner hekimler, üreticilerden gelen talep doğrultusunda ineklere şarole, limuzin, angus ve simental ırklarından alınan spermalarla suni tohumlama yapıyor.

Şu ana kadar 400 üreticinin 1120 ineğine suni tohumlama yapıldı, hayvanlardan 800 buzağı elde edildi. Ayrıca, 320 ineğin daha doğum yapması bekleniyor.

- "Projeyi ileriki yıllarda devam ettirmeyi hedefliyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine, 3 yıllık projenin ikinci yılının tamamlandığını belirterek, "2021'de ilk olarak Ovacık ilçemizin bütün köylerinde suni tohumlama işine girdik. Aynı yıl Safranbolu merkez ve 8 köyü ile Eflani'nin bütün köylerini dahil ettik. 2023'te de Eskipazar'ın bütün köylerinde suni tohumlamayı yapacağız." dedi.

Kombine ırklarda simental sığırın üreticiler tarafından yoğun şekilde talep edildiğini dile getiren Ayvalık, bunları geliştirmeyi ve artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Ayvalık, "Birim hayvandan elde edilen et miktarını, verim ve damızlık durumunu artırmayı hedefliyoruz. Projemiz bu sene Eflani ilçemizde çok güzel meyvelerini vermeye başladı. Çok güzel örnekler oldu. İlk doğan buzağılarımız hem bizlerin hem de üreticilerimizin yüzlerini güldürdü. Bu projeden umutluyuz. Projeyi ileriki yıllarda devam ettirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Bu yıl suni tohumlama için üreticilerden sadece 55 lira alındığına işaret eden Ayvalık, şu bilgileri verdi:

"İnşallah ileriki dönemlerde doğan buzağılarla daha da güzel sonuçları alacağımızı hedefliyoruz. Suni tohumlamadan doğan buzağılara 500 lira destek veriliyor. Şayet bu buzağı Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliğine üye olan bir üreticinin ahırındaki inekten doğmuşsa ilave olarak 200 lira destek var. 2023 yılı fiyatları ayrıca yapılacaktır."

Eflani İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner sağlık teknisyeni İbrahim Çağlı da ilçede yaklaşık 400 ineğe suni tohumlama yaptıklarını belirterek, hayvanların yeni doğum yapmaya başladığını ifade etti.

Projeyi üreticilere en etkin şekilde ulaştırmayı istediklerini dile getiren Çağlı, amaçlarının melez hayvanları saf ırk haline getirerek kaliteyi yükseltmek olduğunu vurguladı.

- "Projeden çok memnunuz"

Eflani'ye bağlı Yalacık Mahallesi'nde yaşayan üretici Kenan Demirtaş da desteklerden dolayı yetkililere teşekkür etti.

Demirtaş, 7 ineğine suni tohumlama uygulandığını, ilk buzağısının doğduğunu ve projeden memnun olduğunu belirtti.

Halkevli köyü Ortakçı Mahallesi'nde büyükbaş hayvancılık yapan Murat Özdilli de 7 ineğe suni tohumlama yaptırdığını, 2 buzağısının doğduğunu anlattı.

Çemçi köyünden Mevlüt Özdemir de buzağılarının çok güzel olduğunu belirterek, projenin devam etmesini istedi.

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