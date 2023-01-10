10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

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KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gürel, mesajında, basının, demokratik toplumun vazgeçilmez unsuru olarak halkın tarafsız ve doğru bilgilendirilmesi açısından önemli bir kamu görevini yerine getirdiğini belirtti.

Basın mensuplarının aynı zamanda toplumun huzur, refah ve gelişmesi için fikir üreten, vatandaşların istek, dilek ve temennileri ile ihtiyaçlarını ilgili kurum ve kuruluşlara iletme görevini üstlenen, her şart altında gece gündüz demeden görevlerinin başında olan fedakar bir meslek grubunun üyeleri olduğunu vurgulayan Gürel, şunları kaydetti:

"Gece gündüz, sıcak soğuk demeden 24 saat çalışma usulüyle mesai yapan kardeşlerimin gösterdikleri performans ve özverinin en değerli kazancı onlara duyulan güvenin halkımız nezdinde yer bulan ifadesidir. Bu vesileyle Karabük'ümüzde hizmet veren tüm basın ve yayın kuruluşu temsilci ve çalışanları başta olmak üzere bu mesleğe gönül ve kuvvet veren basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum."

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Vedat Yaşar, MHP İl Başkanı Adem Kar, diğer siyasi partilerin il başkanları, kurum müdürleri, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi Karabük Temsilcisi Serap Karaoğlu, Özçelik-İş Sendikası Karabük İl Başkanı Kenan Yılmaz da birer mesaj yayımladı.



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