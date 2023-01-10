Karabük Valisi Gürel, kentteki gazetecilerle buluştu

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KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

Vali Gürel, Karabük Polisevi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, kentte görev yapan bütün basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazetecilerin gecesini gündüzüne katarak çalıştığını belirten Gürel, kamuoyunun bilgilenme hakkının basın mensupları vasıtasıyla yerine getirildiğini ifade etti.

Toplantının ardından Vali Gürel ve gazeteciler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Kent Meydanı'na gelen gazeteciler, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.



Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kaya ile Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı Serap Karaoğlu daha sonra anıta çelenk bıraktı.

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