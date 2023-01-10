TFF Merkez Hakem Kurulunun 3. bölge semineri ve atletik testi Karabük'te başladı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK), 2022-2023 sezonu 3. bölge semineri ve atletik testi Karabük'te başladı.

Yenişehir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 6 farklı ilden 43 hakem ve 23 gözlemcinin katıldığı seminerde, eğitimleri MHK Başkan Vekili ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz ile MHK Ulusal Eğitimcisi Cem Papila verdi.

Seminerde konuşan Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, "İlimizde gerçekleşen bu önemli organizasyonda ilimizi güzel ve başarılı şekilde temsil etmekten mutluluk duyduk. Liglerin 2. devresinin hakemlerimize, gözlemcilerimize ve sporun bütün paydaşlarına hayırlı olmasını, kazadan beladan uzak başarılı şekilde geçmesini dilerim." diye konuştu.

Papila ayrıca, Karabük, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Düzce ve Bolu il hakem kurulu başkanları, klasman gözlemcileri ve klasman hakemlerine eğitim verdi.

Seminer, Onur Futbol Sahası'nda yapılacak atletik testle tamamlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.