TFF Merkez Hakem Kurulunun 3. bölge semineri ve atletik testi Karabük'te başladı

KARABÜK (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK), 2022-2023 sezonu 3. bölge semineri ve atletik testi Karabük'te başladı.
Yenişehir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 6 farklı ilden 43 hakem ve 23 gözlemcinin katıldığı seminerde, eğitimleri MHK Başkan Vekili ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz ile MHK Ulusal Eğitimcisi Cem Papila verdi.
Seminerde konuşan Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, "İlimizde gerçekleşen bu önemli organizasyonda ilimizi güzel ve başarılı şekilde temsil etmekten mutluluk duyduk. Liglerin 2. devresinin hakemlerimize, gözlemcilerimize ve sporun bütün paydaşlarına hayırlı olmasını, kazadan beladan uzak başarılı şekilde geçmesini dilerim." diye konuştu.
Papila ayrıca, Karabük, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Düzce ve Bolu il hakem kurulu başkanları, klasman gözlemcileri ve klasman hakemlerine eğitim verdi.
Seminer, Onur Futbol Sahası'nda yapılacak atletik testle tamamlanacak.