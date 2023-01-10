KARDEMİR'in kuruluş tarihinin "Sanayi Günü" olarak kutlanması için imza kampanyası başlatıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Karabük'te 3 Nisan 1937'de temeli atılan Türkiye'nin ilk entegre sanayi tesisi Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) kuruluş tarihinin, her yıl ülke genelinde "Sanayi Günü" olarak kutlanması için imza kampanyası başlatıldı.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) tarafından başlatılan kampanya kapsamında oda önünde kurulan stantta vatandaşlardan imza toplanıyor.

Toplanan imzalar, daha sonra ilgili makamlara ulaştırılacak.

Kampanyaya ilişkin bilgi veren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karabük Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Bilal Kılıç, önemli bir organizasyona destek vermek için burada olduklarını belirterek, "Ülkemizin inşasında önemli dönüm noktası olan KARDEMİR'in kuruluş tarihinin ülke genelinde 'Sanayi Günü' olarak kutlanması amacıyla sizlerin gönül desteğini gösteren imzalarınızı toplayarak ilgili makamlara ulaştıracağız." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.