Karabük'te otomobilin çarptığı genç yaralandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

100. Yıl Mahallesi Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı Bulak Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ebrar İ'ye (17), Özcan K'nin kullandığı 78 BJ 658 otomobil çarptı.

Yaralanan genç kız, diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ise ifade için karakola götürüldü.



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