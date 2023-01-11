Karabük'te et ve süt verimi yüksek ırkların artırılması projesi devam ediyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Karabük'te et ve süt verimi yüksek ırkların artırılması amacıyla başlatılan Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi (ETKİYAP), Eskipazar ilçesinde de uygulamaya alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünce geçen yıl başlatılan ETKİYAP, Karabük'ün de aralarında olduğu 42 ilde yürütülüyor.

Sığırlarda hayvan ıslahı çalışmalarının genişletilmesi, hayvancılığın sürdürülebilir iş kolu haline getirilmesi, birim hayvandan elde edilen et ve süt verimi ile gelirlerin artırılmasının hedeflendiği proje doğrultusunda 38 bin 145 büyükbaş hayvan varlığı bulunan Ovacık, Eflani, Safranbolu ve Eskipazar ilçelerindeki köylerde 2 bin 260 üretici belirlendi.

Köyleri ziyaret eden Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile özel veteriner hekimler, üreticilerden gelen talep doğrultusunda ineklere şarole, limuzin, angus ve simental ırklarından alınan spermalarla suni tohumlama yapıyor.

Şu ana kadar 400 üreticinin 1120 ineğine suni tohumlama yapıldı, hayvanlardan 800 buzağı elde edildi. Ayrıca, 320 ineğin daha doğum yapması bekleniyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Eskipazar İlçe Tarım Müdürlüğü önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, dezavantajlı bölgelerde suni tohumlama uygulamalarına destek vererek etçi ve kombine ırkların geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen projenin Eskipazar'da da başlatıldığını kaydetti.

İlçede destek verilecek çiftçilerin daha önceden belirlendiğini aktaran Gürel, "İlk defa 2021 yılında Ovacık ilçemizde uygulanan proje, 2022 yılında Ovacık ilçemize ilaveten Safranbolu merkez ve 8 köy ile Eflani ilçemizin tamamında uygulandı. 651 baş sığıra suni tohumlama uygulaması yapıldı, buzağılar doğmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Törende, Tarım ve Orman Bakanlığı finansmanıyla alınan ekipmanlar, Eskipazarlı çiftçilere teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.