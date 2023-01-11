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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'ten kısa kısa

AA

Karabük'ten kısa kısa

KARABÜK (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sokak Hayvanları ile ilgili toplantı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikte yapılan toplantıda, hayvanların sahiplendirilmesi, bakımı ve korunması, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve kanun kapsamında belediyelerin görev ve sorumlulukları, hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliği, kedi, köpek ve gelinciklere pasaport ve mikroçip zorunluluğu, tehlike arz eden hayvanlar ile ilgili 5199 sayılı kanun çerçevesinde yapılacak iş ve işlemler görüşüldü.

Toplantıda, konuya ilişkin yerel yönetimler tarafından alınacak tedbirler de değerlendirildi.

- Vali Fuat Gürel'den Eskipazar ziyareti

Ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Eskipazar ilçesine giden Vali Fuat Gürel, Eskipazar Kaymakamı Furkan Korkusuz'u ziyaret etti.

Kaymakam Korkusuz, Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, İl Genel Meclis Üyesi Sunay Yaka ve ilçe kurum müdürleri tarafından karşılanan Vali Gürel, ilçenin genel durumu ile ilçede sürdürülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Vali Gürel, daha. sonra hayırseverler tarafından alınarak Eskipazar Kaymakamlığına bağışlanan kışlık mont ve bottan oluşan malzemeleri teslim etmek için Eskipazar 60. Yıl Vali Nafiz Kayalı İlkokulu'nda düzenlenen programa katıldı.

Sınıfları da ziyaret eden Vali Gürel, öğrencilerle bir süre sohbet ederek hayırsever tarafından gönderilen kıyafetleri teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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