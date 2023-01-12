Karabük'ten kısa kısa

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KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, 2023 yılı kurum denetimleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Gürel, İl Müdürü Coşkun Güven'den geçen yıl yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı.

Personeli hakkında bilgiler aktaran Güven, Karabük Üniversitesi öğrenci sayısının 48 bin olduğunu, Merkez ilçe nüfusuna göre öğrenci sayısı oranlandığında yüzde 35 ile Türkiye'de birinci il konumunda olduklarını söyledi.

Spor çalışmaları, kulüpler ve tesisler hakkında bilgiler veren Güven, "54 milli sporcumuz bugüne kadar ilimiz adına yarışmalara katılım sağlamıştır. 2022 yılında 11 bin çocuk ve gençlerimizi spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı sağlamak ve toplumda spor kültürünün oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla tesislerimizi çalıştırdık ve çalıştırmaya devam ediyoruz. Kartlı sporcu sayımız toplam 18 bin 634'e yükselmiştir." diye konuştu.

Güven, geçen yıl kentte 19 grup müsabakası, 8 Türkiye Şampiyonası yapıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"KYK yurtlarımızda 4 bin 985 erkek, 6 bin 553 kız olmak üzere toplam 11 bin 538 yatak kapasitemiz mevcuttur. Yurtlarımızda 1199 erkek ve 727 kız olmak üzere toplam 1926 öğrencimiz için boş yatak kapasitemiz bulunmaktadır. 2022 yılı başı itibarıyla Karabük'te yükseköğrenim gören 7 bin 588 öğrenciye burs, 19 bin 839 öğrenciye öğrenim kredisi olmak üzere toplam 27 bin 427 öğrenciye burs/öğrenim kredisi vermekteyiz. Gençlik merkezlerimizde 6 bin 778 erkek, 7 bin 56 kız olmak üzere 13 bin 834 üyemiz bulunmaktadır."

- "Cemre'lerle birlikte Çevre Hep AK'lımda" tablosu teslim edildi

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehircilik ve Kültür Başkanlığı genç ve çevre gönüllüleri tarafından "Cemre'lerle birlikte Çevre Hep AK'lımda" temasıyla hazırlanan tablo, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz'e verildi.

Parti binasında düzenlenen törenle tabloyu alan Altınöz, şu ifadeleri kullandı:



"Bizler de tıpkı bu tabloda olduğu gibi doğanın sadece bir parçasıyız, onu tüm değerleriyle korumak ve yaşatmakla sorumluyuz. 81 ilimizi temsil eden ve 81 parçadan oluşan ve ülkemizin sahip olduğu değerleri tasvir eden resim tablosunun bir bölümünü takdim eden Çevre, Şehircilik ve Kültür'den Sorumlu İl Başkan Yardımcım Begüm Cefakar Karakaya, Çevre, Şehircilik ve Kültür'den Sorumlu İl Kadın Kolları Başkan Yardımcımız Naile Kelleci ve Sosyal Politikalar'dan sorumlu İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız Serranur Özdemir'e teşekkür ederim."

- Safranbolu'da turizmin canlanması için çalışma yürütülüyor

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ilçede turizmin canlanması için yoğun çaba harcadıklarını bildirdi.



İzmir'de TÜRSAB İzmir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kıvanç Meriç ve turizm acenteleri temsilcileriyle buluşan Köse, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, şunları söyledi:



"İzmir'de oldukça verimli geçen toplantı yaptık. Amacımız, konaklama gün sayısını artırmak. Acenteler bize özellikle trenli rotadan, yani Yenice'den Safranbolu'ya yapılacak olan geziden oldukça etkilendiklerini söylediler. Yapılacak olan info ile de bu projeyi teyit etmiş olacağız. İlçede turizmin canlanması için yoğun çaba harcıyoruz."



Toplantıda, Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder de yer aldı.



- Safranbolu'ya üniversite kurulması talebi

Karabük Yükseköğretim Üniversite ve Turizmi Geliştirme Derneği (KARÜNDER) Başkanı Erkan Börekçi, Safranbolu'ya Sanat ve Sosyal Bilimler Üniversitesi kurulması gerektiğini bildirdi.

Börekçi, yazılı açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:



"Safranbolu'ya Sanat ve Sosyal Bilimler Üniversitesi kurulması gerekiyor. KARÜNDER olarak Karabük Üniversitesi kurulma aşamasında nasıl taşın altına elimizi çekinmeden koyduysak, Safranbolu Sanat ve Sosyal Bilimler Üniversitesinin kurulma çalışmalarında da aynı fedakarlık ve özveriyle yine elimizi, hiçbir karşılık beklemeksizin taşın altına koyma sorumluluğundan kendimizi çekmeyeceğimiz sözünü veriyoruz."

- İYİ Parti İl Bakanı Recep Yılmaz, mazbatasını aldı

Karabük Adliyesi İl Seçim Kurulundan mazbatasını alan Yılmaz, parti binasına geçerek görevi eski İl Başkanı Ali Çetin Aygün'den devraldı.



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