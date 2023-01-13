Karabük'te 134 bin 933 kişiye afet eğitimi verildi

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KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, 2023 yılı kurum denetimleri kapsamında AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Müdür Vekili Nevzat İpek'ten 2022 yılında yapılan çalışmalar hakkında brifing alan Gürel, 2022 yılının AFAD Tatbikat Yılı olarak ilan edildiğinden vatandaşlara bilgiler verilerek tatbikatlar yapıldığını söyledi.

Karabük halkının bilinç düzeyini yükselterek, alınması gereken tedbirler ile acil durumlarda uygulanabilecek hareket tarzlarına dair usul ve esaslar kapsamında 134 bin 933 kişiye teorik ve pratik eğitim verildiğini aktaran Gürel, şöyle devam etti:

"2022 yılında meydana gelen sel afetinde acil yardım ödeneğinden ilimize 19 milyon 550 bin TL ödenek gönderildi. İlimizde geçmiş tarihlerde meydana gelen afetler sonucu 'Afete Maruz Bölge' ilan edilen alanların sayısallaştırma işlemleri 2022 yılı sonu itibarıyla tamamlandı. Değirmenyanı köyü Erfeyli Mahallesi'nde meydana gelen heyelan afeti sonucu köyde ivedilikle hasar tespit ve iyileştirme çalışmalarına başlandı. Hak sahibi kabul edilen 23 ailenin yeni yerleşim yerinin belirlenmesi için çalışmalar devam etmektedir."

Aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afetinden en çok etkilenen Yenice ilçesinde toplam 103 personel ve 79 iş makinesiyle su taşkınlarına ve heyelanlara müdahale edildiğini anlatan Gürel, "Yenice ilçemizde 4 köyde 23 trafo, Eskipazar ilçesinde 3 köyde 26 trafo olmak üzere toplamda 49 trafo selden etkilendi, tespit edilen tüm kesinti sorunları çözüme kavuşturuldu." diye konuştu.

Yenice ilçesinde 23 köyde su hatlarının zarar gördüğünü, 8 köyde su kesintileri yaşandığını, bu kesintilere ivedilikle müdahale edilerek gerekli çalışmaların yapıldığını, şu an tüm yerleşim yerlerine su hizmeti verildiğini anlatan Gürel, "Yenice ilçesinde meydana gelen kısmı heyelanlardan yolları kapanan 23 köyün tamamının yolları ulaşıma açıldı. Yenice ilçesinde toplam 9 köy ve mahallede haberleşme hatlarında arıza meydan geldi, mobil iletişimin sağlanabilmesi amacıyla 3 mobil araç köylere gönderildi. Şuan itibarıyla sabit ve mobilde hizmet verilemeyen köy veya mahalle bulunmamaktadır. Yaşanan aşırı yağış sunucu ilimiz Merkez, Safranbolu, Yenice, Eskipazar ilçelerinde olmak üzere toplamda 4 bin 930 da tarım arazisi zarar gördü. Sel afetinde zarar gören 27 konut sahibine 239 bin 544 TL, 32 iş yeri sahibine 859 bin 470 TL maddi yardım gerçekleştirildi. İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında 9 hedef 87 eylem belirlendi, 2022 yılında bu eylemlerin yüzde 38'i gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

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