İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, 2022 yılını değerlendirdi

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KARABÜK (AA) - İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, 2022 yılında yapılan çalışmaları anlattı.

Karabük Öğretmenevi'nde basın toplantısı düzenleyen Akbaş, 2022 yılını son derece verimli geçirdiklerini söyledi.

İl genelinde 191 okulda 36 bin 706 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam edildiğini belirten Akbaş, "İl genelinde derslik başına 18 öğrenci düşmektedir. Ayrıca 2 bin 430 öğrenci açık öğretime devam etmektedir." dedi.

Akbaş, okul öncesi eğitimi yaygınlaştırdıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Okul öncesi eğitimin kapsamını genişlettik. 5 yaş net okullaşma oranını yüzde 99'a yükselttik. 2022 ağustos itibarıyla 'Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesini' başarıyla tamamladık. Proje kapsamında 4 anaokulu yapımı, yapım programına alındı. Bakanlıkça gönderilen 1,2 milyon lira bütçe ile 18 yeni anasınıfı açıldı. 128 okulda iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildi. 25 okulda 'Destek Eğitim Odası' açıldı. 11 okula bilgisayar laboratuvarı kuruldu, 176 bilgisayar kazandırıldı."

Köy Yaşam Merkezleri Projesi kapsamında il genelinde 595 bin lira bütçe ile 5 Köy Yaşam Merkezi oluşturduklarını anlatan Akbaş, "Ayrıca Bakanlığımızın ücretsiz ders kitapları projesi kapsamında il genelinde 2022-2023 eğitim öğretim yılı için toplam 344 bin 500 ders kitabının dağıtımı yapılarak okulun ilk gününde sıralarda hazır edildi." diye konuştu.

Akbaş, 2022-2023 eğitim öğretim yılında il genelinde 3 bin öğrencinin ücretsiz öğle yemeği hizmetinden yararlandığını hatırlatarak, öğretmenevleri ve pansiyonlarda hazırlanan 3 çeşit sulu yemeğin servislerle okullara dağıtılarak öğrencilere servis edildiğini kaydetti.

Son 2 yılda hazırlanan SOGEP ve BAKKA projeleri ile meslek liselerine 4,5 milyon liralık makine ve teçhizat kazandırdıklarını aktaran Akbaş, "Kazandırdığımız altyapı desteğiyle meslek liselerimizde üretim çalışmaları yıllar itibarıyla artan bir ivmeyle 2022 yılında 1 milyon lira ciro yaptı. 2023 yılında hedef 1,5 milyon lira olarak belirlendi." ifadelerini kullandı.

​​​​​​​Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Üngören ve AR-GE Birim Sorumlusu Adnan Cansız da katıldı.

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