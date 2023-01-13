Karabük'ten kısa kısa

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KARABÜK (AA) - Özçelik-İş Sendikası Karabük Şubesi, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) kuruluş tarihi olan 3 Nisan'ın her yıl ülke genelinde "Sanayi Günü" olarak kutlanması için imza kampanyası başlattı.

Sendikadan yapılan açıklamada, 3 Nisan'ın "Sanayi Günü" ilan edilmesi için imza kampanyasının, Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanlığı olarak tüm kurullar ve üyelerle başlatıldığı belirtildi.

Ayrıca, İYİ Parti Karabük il yönetimi de İl Başkanı Recep Yılmaz önderliğinde imza kampanyasına ilçe başkanları ile destek verdi.

- Safranbolu'da "Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz" konseri düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce başlatılan "Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz" projesi kapsamında Safranbolu Halk Eğitimi Merkezinde oluşturulan ve eğitimlerini tamamlayan Türk Sanat Müziği korosu, Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Safranbolu Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri tarafından verilen konsere ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Konserde, Türk Sanat Müziğinin birbirinden güzel nağmeleri seslendirildi.

- Eflani Orman İşletme Müdürü Eyüboğlu görevine başladı

Safranbolu Orman İşletme Müdür Yardımcısı iken Eflani Orman İşletme Müdürlüğüne atanan Bilal Eyüboğlu görevine başladı.

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