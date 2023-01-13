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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti İl Başkanı Altunöz'den Eflani ziyareti

AA

AK Parti İl Başkanı Altunöz'den Eflani ziyareti

KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, beraberindeki heyetle Eflani ilçesini ziyaret etti.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul tarafından karşılanan Altınöz ve beraberindekiler, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımı yapılan ve yerine yeniden yapılacak Eflani Hükümet Konağı binasında incelemelerde bulundu.

Altınöz, Ertuğrul'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Altınöz ve beraberindekiler, belediye binasında Ertuğrul ile toplantı yaptı, kentte yapılan ve yapılacak çalışmaları masaya yatırdı.

Altınöz'e, il başkan yardımcıları Hüseyin Belke, Ali Yaşar, Kazım Çamlı, AK Parti Eflani İlçe Başkanı Erdal Karaman ve İl Genel Meclis Üyesi Mesut Aydın eşlik etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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