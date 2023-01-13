AK Parti İl Başkanı Altunöz'den Eflani ziyareti

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, beraberindeki heyetle Eflani ilçesini ziyaret etti.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul tarafından karşılanan Altınöz ve beraberindekiler, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımı yapılan ve yerine yeniden yapılacak Eflani Hükümet Konağı binasında incelemelerde bulundu.

Altınöz, Ertuğrul'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Altınöz ve beraberindekiler, belediye binasında Ertuğrul ile toplantı yaptı, kentte yapılan ve yapılacak çalışmaları masaya yatırdı.

Altınöz'e, il başkan yardımcıları Hüseyin Belke, Ali Yaşar, Kazım Çamlı, AK Parti Eflani İlçe Başkanı Erdal Karaman ve İl Genel Meclis Üyesi Mesut Aydın eşlik etti.





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