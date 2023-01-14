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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'ten kısa kısa

AA

Karabük'ten kısa kısa

KARABÜK (AA) - Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Meclis Başkanı Adnan Çebi, Vali Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Vali Gürel, KTSO Meclis Başkanı Çebi'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, KTSO Meclisine çalışmalarında başarılar diledi.

- AK Parti Merkez İlçe teşkilatından eş zamanlı toplantı

AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığı tarafından 28 merkez ilçe mahalle teşkilatları ile eş zamanlı 28 mahallede toplantı yapıldı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, mahalle toplantılarında AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı" vizyonu ve teşkilat çalışmalarına ilişkin bilgilendirme gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanı Özkan Çetinkaya, "AK Parti teşkilatlarımızın kalbi mahalle başkanlarımız, bel kemiği mahalle teşkilatlarımızdır düsturuyla çıktığımız bu yolda 2023 seçimleri öncesi mahalle koordinatörlerimiz, mahalle başkanlarımız ve mahalle teşkilatlarımızın katılımıyla eş zamanlı olarak 28 mahalle teşkilatlarımızla toplantı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

- Belediye Başkanı Köse'den CHP İl Başkanı Yaşar'a hayırlı olsun ziyareti

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, CHP İl Başkanı Vedat Yaşar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Beraberinde Meclis 1. Başkan Vekili Onur Varlı ve meclis üyeleri ile gerçekleşen ziyarette, il yönetimi de hazır bulundu.

Ziyarette konuşan Köse, "Hepimizin amacı; bulunduğumuz bölge ve ülkemize en iyi hizmeti verebilmek. Bu anlamda değerli büyüğümüz Vedat Yaşar'ın ve yönetim kurulunun da bu amaç için çalışacaklarından hiç şüphem yok." ifadelerini kullandı.

CHP İl Başkanı Yaşar da "Başkan Köse'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar ve projeler ile Safranbolu'ya bir kadın eli değdiğini görüyorsunuz. İnanıyorum ki çok daha güzel hizmetlere imza atacaktır. " diye konuştu.

- İYİ Parti Karabük Merkez İlçe Başkanı Ferhat Ateş, gazetecilerle buluştu

İYİ Parti Karabük Merkez İlçe Başkanı Ferhat Ateş, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İYİ Parti İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Ateş, toplantıya katılan gazetecilere teşekkür etti.

İYİ Parti Karabük İl Başkanı Recep Yılmaz da kentte çalışan basın mensuplarıyla daha sık bir araya geleceklerini ifade ederek, "Karabük ve ülke gündemini fikir birlikteliğiyle hep beraber aynı ortamda tartışıp, iyiye ve güzelliğe birlikte yürüyeceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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