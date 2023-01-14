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Karabük'te 2022'de 170 bin fidan toprakla buluştu

AA

Karabük'te 2022'de 170 bin fidan toprakla buluştu

KARABÜK (AA) - Karabük'te 2022'de il genelinde 170 bin fidan dikimi gerçekleştirildi.

Vali Fuat Gürel, 2023 yılı kurum denetimleri kapsamında Karabük Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek, İl Müdürü Aydın Kırımlı'dan 2022 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karabük'ün toplam yüzölçümünün yüzde 73'ünün ormanlarla kaplı olduğunu aktaran Kırımlı, kentin Türkiye'de yüzölçümüne göre orman varlığında lider olduğunu söyledi.

Kırımlı, 2022'de 10 bin hektar orman alanının bakımının yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"370 hektar orman alanı gençleştirilerek orman köylüsüne 39 milyon 394 bin 196 lira ödeme gerçekleştirildi. 2022'de daha yeşil bir Karabük için geleceğe nefes olmak hedefiyle 45 hektar alanda yeni ormanlar tesis edildi. Mevcut 464 hektar orman alanının bakım çalışmaları gerçekleştirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının bahçelerine 24 bin 800 fidan dikilmek suretiyle toplam 170 bin fidan toprakla buluşturuldu."

Geçen yıl Keltepe Şefliği Aladağ mevkisinde 1 hektar alanda 4 bin lavanta, 2 bin 640 adaçayı, 5 bin 60 kekik ve 800 biberiye olmak üzere toplam 12 bin 900 fidan ile tesis edilen Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesinin açılışının gerçekleştirildiğini hatırlatan Kırımlı, 2022'de orman yangınlarına daha etkin ve hızlı müdahale etmek ve ormanların ulaşılabilirliğini kolaylaştırmak adına 54 kilometre yeni yol açıldığını bildirdi.

Kırımlı, 2022'de 16 bin faydalı böcek üretimi gerçekleştirildiğini anlatarak, ormanların muhtelif ve uygun yerlerine 400 kuş yuvası asıldığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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