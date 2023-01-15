Safranbolu'da hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

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KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu tatilini fırsat bilen ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu'ya gelenler, tarihi çarşının Arnavut kaldırımlı sokaklarında dolaşıp müze ve konakları gezdi, Hıdırlık Tepesi'nden şehir manzarasını seyretti.

Kafe ve restoranlarda yöresel lezzetleri tadan tatilciler, lokum ve hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yaptı.

Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, AA muhabirine, Safranbolu'nun doğası ve tarihiyle yüksek turizm potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Tarihi ilçenin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer aldığını anımsatan Yazıcı, "Safranbolu, Osmanlı döneminin mimarisinin yaşandığı, en güzide örneklerinin görülebileceği tarihi barındırıyor. İlçemizde ziyaretçi hareketliliği özellikle hafta sonunda doruk noktaya ulaşıyor. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden çok sayıda ziyaretçi Safranbolu'ya geliyor. İlçemizi yılda 1,5 milyon turist ziyaret ediyor." dedi.

Yazıcı, herkesi Safranbolu'nun tarihi yerlerini görmeye davet etti.

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