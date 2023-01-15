Okul Sporları Masa Tenisi Grup Müsabakaları Karabük'te tamamlandı

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KARABÜK (AA) - Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen masa tenisi grup müsabakaları sona erdi.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen ve 13 ilden 20 takımın katıldığı organizasyonda, yaklaşık 200 sporcu mücadele etti.

Müsabakalar sonucunda kızlar kategorisinde Özel Şafak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Mustafa Kaya Anadolu Lisesi ikinci, Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Özel Sancar Anadolu Lisesi birinciliği, Özel Kokpit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinciliği, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgeleri protokol üyelerince verildi.

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