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Karabük'te gençler, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri ile geleceğe hazırlanıyor

AA

Karabük'te DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'ne giren öğrenciler, yapay zekadan siber güvenliğe, robotik kodlamadan havacılık alanına kadar aldıkları eğitimlerle hem kültürel hem bilimsel açıdan zenginleşiyor.

Karabük'te gençler, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri ile geleceğe hazırlanıyor

KARABÜK (AA) - Karabük'te DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'ne giren öğrenciler, yapay zekadan siber güvenliğe, robotik kodlamadan havacılık alanına kadar aldıkları eğitimlerle hem kültürel hem bilimsel açıdan zenginleşiyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) işbirliğiyle başlatılan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde hafta sonları derslere katılan 160 genç, "Milli Teknoloji Hamlesi"" vizyonu kapsamında geleceğin teknolojilerine hazırlanıyor.

Karabük Gençlik Merkezi'nde 12 yıldır gençlik lideri olarak görev yapan Cem Kadir Ovalı, AA muhabirine, yaklaşık 1500 öğrenci arasından seçilen gençlere, 4-5 ve 8-9. sınıflar olmak üzere iki grupta eğitim verdiklerini belirtti.

Ovalı, üretim ve tasarım kategorisinde çalışmalarını sürdürdüklerini anlatarak, "Çocuklarımıza malzemenin nasıl tasarlanacağı, sonrasında üretim şeklinin nasıl olacağıyla ilgili bilgileri veriyoruz. Sorunla karşılaştıkları zamanlar için kriz yönetimi eğitimi alıyorlar. Beklentimiz özgün fikir ortaya koymaları. İleriki zamanlarda da TEKNOFEST'e katılacaklar." dedi.

Eğitmen Muhammed Emin Akın, tasarım ve üretimle tanışan öğrencilerin piyasa veya sanayideki gerekli bilgileri öğrenmelerini hedeflediklerini anlatarak, atölyelerde çocukların mühendislik yeteneklerini geliştirecek eğitimler verildiğini söyledi.

- "Yeni nesli üretim hedefli yetiştirmek istiyoruz"

Atölye öğretmeni yüksek malzeme mühendisi Coşkun Paksoy da kurslarda öğrencilere bakış açısı ve vizyon kazandırabilmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Paksoy, çocuklara ilk olarak temel bilimlerde giriş seviyesi bilgilerini verdiklerine değinerek, "Daha sonra 12 farklı alanda 12'şer hafta devam eden uzun sürecimiz var. 4 yıllık DENEYAP projesinde gençlerimizi hem kültürel hem de bilimsel açıdan zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için de malzeme yönetiminden tutun makine mühendisliği, yazılım, üretim ve imalat teknolojileri, robotik kodlama, uzay teknolojileri ile havacılık gibi birçok alanda temel bilgileri öğrencilere veriyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin üretim odaklı hedefinin bulunduğunun altını çizen Paksoy, "Bunun için yeni nesli, üretim hedefli yetiştirmek istiyoruz. Eğitim sistemimizin yanında DENEYAP atölyeleri teşvik edici, destekleyici ve daha ileri noktaya taşımak için önemli unsur." değerlendirmesinde bulundu.

- "Atölyeye geldikten sonra hayatımda çok şey değişti"

Eğitimlere katılan 5. sınıf öğrencisi Oğuzhan Orhan, atölyede arkadaşlarıyla takım olduğunu ve üretim aşamalarını öğrendiğini anlatarak, "Atölyeye geldikten sonra hayatımda çok şey değişti." ifadesini kullandı.

6. sınıf öğrencisi Mahir Alperen Aslan da atölyede imalat yöntemlerini ve malzemelerin kullanımını öğrendiğini kaydetti.

5. sınıf öğrencisi Zeynep Buğlem Kava ise atölyede çizimi, talaşlı ve talaşsız imalat yöntemleri ile torna kullanmayı öğrendiğini, arkadaşlarıyla grup çalışmaları yaptığını ve hayatına çok fazla katkı sağladığını ifade etti.

Yiğit Kadir Aliusta, hocalarının kendilerini yetiştirmek için çok çalıştığını ve kendilerinin de ellerinden geleni yaptığını söyledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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