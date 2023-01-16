Karabük'ten kısa kısa

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KARABÜK (AA) - Karabük'te yapımına başlanan Kardemir Kavşağı projesinde çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünce ihalesi yapılan ve yapım çalışmaları süren proje alanında incelemelerde bulundu.



Yetkililerden bilgi alan heyet, daha sonra Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından ihalesi yapılan "Araç Çayı Islah Projesi" çalışmalarının sürdüğü alanı inceledi.

- Balıklarkayası Kavşağı'ndaki çalışmalar havadan görüntülendi



Kentte geçen yıl ağustosta yapımına başlanan Balıklarkayası Battı Çıktı Kavşağı dronla görüntülendi.

Sona yaklaşılan projede çevre düzenlemesi, elektrik ve su hatları yapım çalışması sürüyor.

Kastamonu güzergahının da ulaşıma açıldığı projenin 45 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

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