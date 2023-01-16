Karabük'te evden hırsızlık iddiası üzerine çalışma başlatıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te evden hırsızlık yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlatıldı.

Soğuksu Mahallesi Derviş Caddesi'nde kullanılmayan evden hırsızlık yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri, incelemelerde matkap ve kablo çalındığını tespit etti.



Polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ev sahibi Dursun Taşcı, AA muhabirine, daireye geldiğinde pencerenin demir korkuluğunun söküldüğünü gördüğünü söyledi.

Evden kabloların ve matkabın çalındığını anlatan Taşcı, "Polisler eve geldi ve çalışma başlattı. Ekipler ifadelerini almak için görgü tanıklarını karakola götürdü. Olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı. Şüphelinin kim olduğu henüz belli değil." ifadesini kullandı.





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