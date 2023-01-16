Karabük BİLSEM öğrencilerinin NASA'nın projesine başvuruları kabul edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük BİLSEM öğrencilerinin NASA'nın projesine başvuruları kabul edildi

AA

Karabük BİLSEM öğrencilerinin NASA'nın projesine başvuruları kabul edildi

KARABÜK (AA) - Karabük Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinin NASA'nın 2022-2023 eğitim öğretim yılı Vatandaş Bilim projelerinden "Growing Beyond Earth" (GBE-Dünya Ötesinde Büyüme) Projesi'ne yaptığı başvurularının kabul edildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, NASA tarafından 7 yıldır yürütülen programa Karabük BİLSEM öğrencilerinin Türkiye'den katılan ilk ekip olduğu belirtildi.

Öğrencilerin uzayda gıda ürünleri yetiştirmek için yapılan deneylere katıldığı ifade edilen açıklamada, "Şu anda ABD'de 300'den fazla ortaokul ve lisede devam eden deneylerle, uzun süreli görevlerde uzayda gıda mahsulleri yetiştirmek için teknolojiler geliştiren NASA bilim insanlarına sürekli veri akışı sağlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Karabük Bilim ve Sanat Merkezinde fen bilimleri öğretmeni Hanife Kılıç'ın danışmanlık yaptığı 7 öğrenci, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bitki yetiştirmek için materyallerini aldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bundan sonraki aşamada öğrenciler deney yaparak, farklı mahsul türleri ve yetiştirme teknikleri hakkında toplayacakları verileri, çevrimiçi ortamda raporlayacaklar. Derlenen veriler NASA'da çalışan bilim insanlarınca Kennedy Uzay Merkezi'nde test edilecek. Bu sayede öğrenciler NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'ndeki bitki bilimcileriyle doğrudan çalışarak uzayda bitki yetiştirmeye ilişkin deneyler yürütecekler."

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, bilimsel çalışmalarından dolayı Kılıç'ı ve öğrencileri tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teknoloji yıldızlarını yetiştirme noktasında Karabük olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Genç öğrencilerimizle gelecekte çok daha iyilerini sadece ülkemiz için değil, dünya için, insanlık için üretmek ve bilime, gelişmeye katkıda bulunmak istiyoruz.

En önemli ihtiyaç olan insan kaynağımızı daha nitelikli hale getirmek gerektiğinin bilinciyle hareket ediyoruz. Şu an karşılaştığımız sorunları ve gelecekte karşılaşacağımız sorunları hiç şüphesiz bilim ve teknolojiyle çözeceğiz. Bizlere düşen sürekli olarak çalışmak, üretmek ve çağın ötesini yakalamaktır."

- Proje hakkında

ABD'de 300'den fazla ortaokul ve lisede devam eden deneylerle, uzun süreli görevlerde uzayda gıda mahsulleri yetiştirmek için teknolojiler geliştiren NASA bilim insanlarına sürekli veri akışı sağlıyor.

Yedinci yılında olan proje çalışmalarıyla, ABD çapında 40 binden fazla ortaokul ve lise öğrencisi ile öğretmenleri yüz binlerce veri noktasına katkıda bulundu.

NASA için 180 çeşit yenilebilir bitkiyi test etti.

NASA'nın uzayda büyüyen bitkilerle ilgili araştırmalarını ilerletmek için tasarlanmış, NASA ile ortaklaşa yürütülen sınıf tabanlı bir vatandaş bilimi projesi olan GBE programının bir parçası olarak öğrenciler, canlı, sanal Öğrenci Araştırmaları Sempozyumu sırasında bulgularını NASA Araştırmacılarına ve Yöneticilerine sunma fırsatına sahip oluyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük'te evden hırsızlık iddiası üzerine çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Karabük'te evden hırsızlık iddiası üzerine çalışma ...
Karabük'te refüjdeki ağaçlara çarpan dolmuştaki yolcu yaralandı
YEREL HABERLER Karabük'te refüjdeki ağaçlara çarpan dolmuştaki yolcu ...
Karabük'ten kısa kısa
YEREL HABERLER Karabük'ten kısa kısa
Karabük'te gençler, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri ile geleceğe hazırlanıyor
YEREL HABERLER Karabük'te gençler, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri ile ...
Okul Sporları Masa Tenisi Grup Müsabakaları Karabük'te tamamlandı
YEREL HABERLER Okul Sporları Masa Tenisi Grup Müsabakaları ...
Safranbolu'da hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
YEREL HABERLER Safranbolu'da hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu ...
Karabük'te hayvancılıkla uğraşan gencin eşeği "Sakıb" ile dostluğu gülümsetiyor
YEREL HABERLER Karabük'te hayvancılıkla uğraşan gencin eşeği "Sakıb" ...
Karabük'te otomobil ile ticari taksinin karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Karabük'te otomobil ile ticari taksinin karıştığı ...
Karabük'te aşırı yüklü traktörün tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Karabük'te aşırı yüklü traktörün tehlikeli yolculuğu ...
Karabük'te köyün içme suyu güneş enerjisiyle karşılanıyor
YEREL HABERLER Karabük'te köyün içme suyu güneş enerjisiyle ...
Keltepe Kayak Merkezi'nde arama kurtarma tatbikatı
YEREL HABERLER Keltepe Kayak Merkezi'nde arama kurtarma tatbikatı
Karabük'te park halindeki hafif ticari araç yandı
YEREL HABERLER Karabük'te park halindeki hafif ticari araç yandı
Karabük'te 2022'de 170 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Karabük'te 2022'de 170 bin fidan toprakla buluştu
Karabük'ten kısa kısa
YEREL HABERLER Karabük'ten kısa kısa

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.