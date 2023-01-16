Karabük BİLSEM öğrencilerinin NASA'nın projesine başvuruları kabul edildi

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KARABÜK (AA) - Karabük Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinin NASA'nın 2022-2023 eğitim öğretim yılı Vatandaş Bilim projelerinden "Growing Beyond Earth" (GBE-Dünya Ötesinde Büyüme) Projesi'ne yaptığı başvurularının kabul edildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, NASA tarafından 7 yıldır yürütülen programa Karabük BİLSEM öğrencilerinin Türkiye'den katılan ilk ekip olduğu belirtildi.

Öğrencilerin uzayda gıda ürünleri yetiştirmek için yapılan deneylere katıldığı ifade edilen açıklamada, "Şu anda ABD'de 300'den fazla ortaokul ve lisede devam eden deneylerle, uzun süreli görevlerde uzayda gıda mahsulleri yetiştirmek için teknolojiler geliştiren NASA bilim insanlarına sürekli veri akışı sağlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Karabük Bilim ve Sanat Merkezinde fen bilimleri öğretmeni Hanife Kılıç'ın danışmanlık yaptığı 7 öğrenci, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bitki yetiştirmek için materyallerini aldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bundan sonraki aşamada öğrenciler deney yaparak, farklı mahsul türleri ve yetiştirme teknikleri hakkında toplayacakları verileri, çevrimiçi ortamda raporlayacaklar. Derlenen veriler NASA'da çalışan bilim insanlarınca Kennedy Uzay Merkezi'nde test edilecek. Bu sayede öğrenciler NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'ndeki bitki bilimcileriyle doğrudan çalışarak uzayda bitki yetiştirmeye ilişkin deneyler yürütecekler."

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, bilimsel çalışmalarından dolayı Kılıç'ı ve öğrencileri tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teknoloji yıldızlarını yetiştirme noktasında Karabük olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Genç öğrencilerimizle gelecekte çok daha iyilerini sadece ülkemiz için değil, dünya için, insanlık için üretmek ve bilime, gelişmeye katkıda bulunmak istiyoruz.

En önemli ihtiyaç olan insan kaynağımızı daha nitelikli hale getirmek gerektiğinin bilinciyle hareket ediyoruz. Şu an karşılaştığımız sorunları ve gelecekte karşılaşacağımız sorunları hiç şüphesiz bilim ve teknolojiyle çözeceğiz. Bizlere düşen sürekli olarak çalışmak, üretmek ve çağın ötesini yakalamaktır."

- Proje hakkında

ABD'de 300'den fazla ortaokul ve lisede devam eden deneylerle, uzun süreli görevlerde uzayda gıda mahsulleri yetiştirmek için teknolojiler geliştiren NASA bilim insanlarına sürekli veri akışı sağlıyor.

Yedinci yılında olan proje çalışmalarıyla, ABD çapında 40 binden fazla ortaokul ve lise öğrencisi ile öğretmenleri yüz binlerce veri noktasına katkıda bulundu.

NASA için 180 çeşit yenilebilir bitkiyi test etti.

NASA'nın uzayda büyüyen bitkilerle ilgili araştırmalarını ilerletmek için tasarlanmış, NASA ile ortaklaşa yürütülen sınıf tabanlı bir vatandaş bilimi projesi olan GBE programının bir parçası olarak öğrenciler, canlı, sanal Öğrenci Araştırmaları Sempozyumu sırasında bulgularını NASA Araştırmacılarına ve Yöneticilerine sunma fırsatına sahip oluyor.





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