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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'ten kısa kısa

AA

Karabük'ten kısa kısa

KARABÜK (AA) - Vali Fuat Gürel, "Erasmus+Okul Akreditasyonu Öğrenim Öğretim Sürecinde Etkin Bir Dinamik: Robotik Uygulamalar Projesi"nin açılışı için Karabük'e gelen akademisyen ve öğretmenler ile bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, proje ortakları Almanya, Portekiz ve Avusturya'dan temsilciler ile Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gazi Üniversitesi temsilcilerini kabul eden Gürel, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Projede, teorik öğretim ortamlarının yanı sıra robotik sistemler kullanılarak matematik ve fen bilimleri derslerinin uygulamalı ve etkileşimli şekilde öğretilmesi amaçlanıyor.

- Karabük Merkez Camisi Projesi başlıyor

Vali Fuat Gürel, Kent Meydanı'nı da kapsayan Millet Bahçesi Projesi'ne dahil edilen "Karabük Merkez Camii Projesi"ni inceledi.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Merkez Camii Yaptırma Derneği Başkanı Pehlivan Baylan ile ilgili kurum ve kuruluşların müdürleri ile görüşen Gürel, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Projenin kısa sürede temellerinin atılarak tamamlanacağı belirtildi.

- Özlem Aras Gürel, Ödemiş Köy Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti

Vali Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, Ödemiş Köy Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek Halk Eğitim Merkezi el sanatları kursuna katılanlarla bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan Köy Yaşam Merkezi Projesi kapsamında ülke genelinde 2 binden fazla merkezin vatandaşların kullanımına açıldığını aktaran Gürel, "Köylerimizde yaşayan her yaş grubundan vatandaşımızın hizmet aldığı Köy Yaşam Merkezleri adeta köylerimizin kalbi oldu. Ödemiş Köy Yaşam Merkezi köyümüze çok yakıştı." ifadesini kullandı.

- Hakan Peker, Safranbolu'da konser verdi

Ses sanatçısı Hakan Peker, Türk Eğitim Derneğinin (TED) tam eğitim bursu projesi kapsamında başarılı ancak maddi imkanları kısıtlı çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla verilen etkinlikte sahne aldı.

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karabük TED Koleji Okul Aile Birliğinin hazırladığı Leyla Dizdar Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte şarkıcı Peker, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Etkinliğe, Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.


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