KARDEMİR'de toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ile Özçelik-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin başladığı bildirildi.

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, 2023-2024 yıllarını kapsayan TİS taslağının 26 Aralık'ta işveren tarafına teslim edildiği belirtildi. Müzakere sürecinin ilk oturumunun gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, oturuma Özçelik-İş Sendikasını temsilen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kılıç, Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz ve şube yöneticilerinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şube Başkanı Yılmaz, toplantıda sendika ile işveren arasında 47 maddede anlaşma sağlandığını aktardı. İkinci oturumun 3 Şubat'ta yapılacağını bildiren Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"KARDEMİR'deki emekçi kardeşlerimizin hak ve menfaatlerinin daha da artırılması için büyük bir heves ve heyecanla süreci başlattık. Son dönemde ülkemizdeki hayat pahalılığı ve enflasyon ortamı herkesin malumu. Böylesi zorlu geçim koşullarında bu sürecin startını verdik. Genel Başkanımız Yunus Değirmenci'nin değerli katkı ve destekleriyle, sahadaki üyelerimizin kararlı duruşuyla, Karabük'te sendikal kadromuzun azim dolu çalışmalarıyla, işveren tarafımızın anlayışlı bakış açıları sayesinde inşallah bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağız."

Yılmaz, KARDEMİR, KARDEMİR Döküm Makine Sanayi ve Ticaret AŞ (KARDÖKMAK) ve Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ (KARÇEL) çalışanlarının banka promosyon görüşmelerinin de devam ettiğini kaydetti.

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