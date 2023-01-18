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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AA

Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

H.İ. idaresindeki 67 ACC 246 plakalı otomobil, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 33 Nolu Cadde'de, O.B. yönetimindeki 06 MEF 74 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü O.B. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 67 ACC 246 plakalı otomobildeki R.İ. de kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobiller, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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