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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te mesleki eğitim merkezleri kalifiye eleman yetiştiriyor

AA

Karabük'te mesleki eğitim merkezleri kalifiye eleman yetiştiriyor

KARABÜK (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan program kapsamında Karabük'te mesleki eğitim merkezlerine kayıt olan 3 bin 168 öğrenci, teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme imkanı buluyor.

Bakanlıkça başlatılan "Mesleki Eğitim Merkezi Programı" kapsamında Karabük'te açılan mesleki eğitim merkezleri, haftada bir gün okulda eğitim verdikleri öğrencilerin ildeki fabrika ve iş yerlerinde çalışmasına olanak sunuyor.

Bir gün merkezde teorik eğitim alan, kalan günlerde ise istihdam edildikleri fabrika ve iş yerlerinde bunu pratiğe döken öğrenciler iş yerlerine katkı sağlamaya başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, gazetecilere, 2021'de meslek eğitim merkezlerinde 396 olan öğrenci sayısının 2022'de 3 bin 168'e ulaştığını söyledi.

Bunun çok kıymetli olduğunu dile getiren Akbaş, "Mesleki eğitim merkezlerine 9. 10. ve 11. sınıflarda devam eden öğrencilerimize asgari ücretin yüzde 30'u, 12. sınıf öğrencilerimize de asgari ücretin yüzde 50'si devletimiz tarafından verilmekte. Çırak öğrencilerimiz mesleki eğitim merkezlerimizde bir gün, iş yerlerinde de 4 gün uygulama yapıyor. Bugün ziyaret ettiğimiz tekstil fabrikasında mesleki eğitim merkezlerimize devam eden 91 kayıtlı öğrencimiz var." dedi.

Tekstil firmasında çalışan 2 çocuk annesi 35 yaşındaki Kübra Akbay da daha önce sektörde bulunmadığını ve işle ilgili tecrübesinin olmadığını ifade etti.

Meslek öğrenmek adına işe girdiğini dile getiren Akbay, "Devletimizin teşvik vermesiyle meslek öğreniyorum. Şu an 10. sınıf öğrencisiyim. Devletimize çok teşekkür ediyorum. Hem aileme katkıda bulunuyorum hem de ilerisi için kendimi geliştirmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Kadın kuaförü işleten Nermin Yıldırım, kendisinin de çıraklık okuluna gittiğini anlattı.

Okuldan kalfalık ve ustalık belgeleri aldığını aktaran Yıldırım, "Meslekte 20 yıldır çalışıyorum. Şu anda da bir dükkanım var. 6-7 yıldır kendi dükkanımı işletiyorum. Devletin verdiği bir teşvik var ve bundan yararlanıyoruz. Üç elemanım var. Çok da güzel uyum içerisinde çalışıyoruz. Liseyi bitiremeyenler, bitiriyor ve diplomalarını alıyorlar. Bu imkanlardan herkes yararlanmalı." ifadesini kullandı.

Kuaförde çalışan Tuana Vildan Çelik ise küçüklüğünden beri kuaförlük mesleğine meraklı olduğunu ve çıraklık okuluna yazıldığını anlattı.

Kalfalık belgesini aldığında iş yeri de açabileceğini belirten Çelik, meslek eğitim merkezinde teorik olarak öğrendikleri bilgileri iş yerinde pratiğe dönüştüreceklerini söyledi.

Merkeze kaydolan ve oto boyamacıda çalışan 17 yaşındaki Yunus Emre Çiğdem de arabaları çok sevdiğini, ilerleyen zamanlarda kendi işini kurmak istediğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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