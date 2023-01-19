Karabük'te muhtarlar İl Genel Meclis Başkanı Sözen'i ziyaret etti

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KARABÜK (AA) - Safranbolu Ovacuma bölgesi köy muhtarları, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen'e ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sözen, muhtarlarla birlik, beraberlik ve dayanışma ile hizmet etmenin gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Ovacuma bölgesine 2022'de ilk olarak 8 kilometre açıkladıkları asfalt hedefini 14 kilometre olarak tamamladıklarını anlatan Sözen, "Altyapı ve üstyapı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İdaremiz asfalt plenti, sabit konkasör ve araç parkımızın güçlendirilmesi gibi yatırımlarımız ile kendi kendine yeten, üreten kurum haline geldi. Maliyetlerimizi önemli ölçüde düşürdük. Bunun tezahürü olarak hizmetlerimiz her geçen gün artarak devam edecektir." ifadesini kullandı.

Ziyarette, İl Genel Meclis üyeleri Mustafa Ünal ve Zafer Özdemir de yer aldı.

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