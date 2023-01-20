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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk ve yabancı öğrenciler aynı mutfakta yemek yapmanın inceliklerini öğreniyor

AA

Türk ve yabancı öğrenciler aynı mutfakta yemek yapmanın inceliklerini öğreniyor

KARABÜK (AA) - ORHAN KUZU - Karabük'te Türk ve yabancı üniversite öğrencileri, teorik eğitimin yanı sıra okulun uygulama mutfağında birlikte Türk ve dünya mutfağına ait yemekleri yapmayı öğreniyor.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenci kabulüne başladı.

Dört yıllık lisans eğitimi süresince öğrencilere, en temelden en ileri seviyeye kadar yemek sanatının incelikleri öğretiliyor, iş hayatında ihtiyaç duyacakları iletişim ve yönetim becerileri kazandırılıyor.

Program sonunda öğrenciler, yiyecek içecek işletmelerinde yönetici olabilmenin yanında kendi işletmelerini kurabilmeye yönelik bilgi birikimi elde ediyor.

Öğrenciler, teorik eğitimin yanı sıra uygulama mutfağında ağırlıklı Türk mutfağı olmak üzere yemek yapmanın inceliklerini öğreniyor.

- "Kendi mutfak kültürleri ile Türk mutfak kültürünü bütünleştiriyorlar"

Safranbolu Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Avni Kırmacı, AA muhabirine, Rektör Prof. Dr. Refik Polat öncülüğünde uluslararası bir üniversite olma yolunda hızla ilerlediklerini söyledi.

Kırmacı, üniversitede 99 ülkeden 12 bin 300 yabancı uyruklu öğrencinin eğitim gördüğünü aktararak, "Safranbolu Turizm Fakültesinde de 20 ülkeden 330'un üzerinde yabancı uyruklu öğrencimiz bulunmaktadır. Bu öğrencilerimizden Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerimiz hem Türk mutfak kültürünü öğreniyor hem de kendi mutfak kültürleri ile Türk mutfak kültürünü bütünleştirerek farklı bir sentez ortaya koyuyor." dedi.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sibel Ayyıldız da öğrencilere ağırlıklı olarak Türk mutfak kültürüyle ilgili dersler verdiklerini kaydetti.

Türk öğrencilerin yanı sıra uluslararası öğrencilerin, aldıkları eğitimle Türk mutfak kültürüne hakim olduğunu dile getiren Ayyıldız, şöyle konuştu:

"Ülkelerindeki restoranlarda ve yiyecek içecek işletmelerinde, burada öğrendikleri bilgileri sunmalarını sağlıyoruz. Burada çorbalardan zeytinyağlılara ve et yemeklerine, unlu mamullerden tutun da bütün mutfağa hakim olacak şekilde tarihinden başlayıp uygulamaya kadar eğitim alıyorlar. Öğrenciler Türk mutfak kültürüne hakim oldukları için bunu, yaşadıkları ülkelerin mutfaklarına uyarlayabilme imkanına sahip olacaklar."

Ayyıldız, yabancı uyruklu öğrencilerin yaşadıkları ülkelerde ya da başka ülkelerde Türk mutfak kültürüyle ilgili işletmeler açmak istediklerini sözlerine ekledi.

- Yabancı öğrenciler, Türk yemeklerini ülkelerinde tanıtacak

Tanzanyalı öğrenci İssa Hamadi Alli ise aldığı eğitim sayesinde taze fasulye, börek gibi Türk mutfağına ait yemek pişirmeyi öğrendiğini, ülkesine gidince bunları yapacağını söyledi.

Faslı Kholoud Chatt, ülkesinde Fas ve Türk yemekleri olan bir restoran açmayı düşündüğü için Türkiye'de eğitim aldığını belirtti.

Türk mutfağında yer alan et yemekleri ve tatlılarla ilgili örnekler üzerinde çalıştıklarını aktaran Chatt, keşkül ve piliç Topkapı yemeği yapmayı öğrendiğini dile getirdi.

Özbekistanlı Yakhyobek Mamasoliev, Türk ve dünya mutfağı dersleri aldığını anlatarak, baklagiller, zeytinyağlılar ve etli yemekler yapmayı öğrendiğini kaydetti.

Mamasoliev, Özbek ve Türk mutfağında benzer yemekler olduğunu, dünya mutfağı dersinde de yöresel mutfak sunumu yaptıklarını ifade etti.

Kazak Gulzat Altayeva da yemek yapmayı sevdiği için Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nü seçtiğini, Türk yemeklerini çok beğendiğini söyledi.

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