Yenice ilçesi doğalgaza kavuşuyor

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KARABÜK (AA) - AK Parti Yenice İlçe Başkanı Erdal Yirmibeş, ilçeye doğalgaz getirilmesi için Yenice Belediyesi ve KARGAZ arasında işbirliği protokolü imzalandığını bildirdi.



Yirmibeş, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz'ün, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldığını hatırlattı.



Toplantıda Altınöz'ün, ilçeye doğalgaz getirilmesi konusunu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dile getirdiğini vurgulayan Yirmibeş, "Cumhurbaşkanımızın Enerji Bakanlığına bir talimatı oldu ve AK Parti olarak biz de bunu müjde olarak vatandaşlarımıza duyurmuştuk." ifadelerini kullandı.

Yirmibeş, Yenice Belediyesi ve KARGAZ işbirliği protokolünün, çarşamba günü imzalandığına işaret ederek, çalışmaların en kısa sürede başlayacağını bildirdi.

AK Parti'nin verdiği sözlerin arkasında durduğunu belirten Yirmibeş, açıklamasında şunları kaydetti:



"Biz siyaseti milletimize hizmet etmek için yapıyoruz, AK Parti olarak söz verirsek mutlaka bunu yaparız, ucunu bırakmayız. Taşıma yolu ile doğalgaz Yenice'mize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Takipleri, ilgi alaka ve desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz Mehmet Ali Şahin başkanımıza, İl Başkanımız İsmail Altınöz'e, milletvekillerimiz Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile tüm ilgililere teşekkür ediyorum. Yaparsa yine AK Parti yapar."

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