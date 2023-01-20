Karabük'ten kısa kısa

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KARABÜK (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü öncülüğünde Türk müziğinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla başlatılan "Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz Projesi" kapsamında öğretmenler korosu konser verdi.



100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve 16 eserin seslendirildiği konserde, Şef Tuncay Azaklı yönetiminde farklı branşlarda görev yapan öğretmenler ile memurlar sahne aldı.

Konser bitiminde şef Azaklı'ya çiçek takdim eden Vali Fuat Gürel, koroda görevli öğretmenlere teşekkür etti.

- Vali Gürel'den ziyaret



Vali Fuat Gürel, 2023 yılı kurum denetimleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.



İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'la görüşen Gürel, 2022 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

-"Sanayi Günü" imza kampanyası

MHP Karabük İl Başkanlığı üyeleri, 3 Nisan 1937'de temeli atılan Türkiye'nin ilk entegre sanayi tesisi Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) kuruluş tarihinin, her yıl ülke genelinde "Sanayi Günü" olarak kutlanması için başlatılan imza kampanyasına destek verdi.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) tarafından başlatılan kampanya kapsamında oda önünde kurulan stantta gelen partililer, imza verdi.

Toplanan imzalar, daha sonra ilgili makamlara ulaştırılacak.

MHP İl Başkanı Adem Kar, gazetecilere, kampanyaya bugüne kadar destek veren sivil toplum kuruluşlarına, siyasi parti teşkilatlarına ve Karabük halkına teşekkür ederek, "Bugün biz de MHP il ve ilçe teşkilatları ve belediye başkanlıklarımız olarak, hep beraber standı ziyaret ettik. İmza kampanyasına destek verdik. İnşallah bu desteğin her geçen gün artarak, devam etmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

-Eski Kardemir Karabükspor Başkanı Nevzat Şahin hayatını kaybetti

Eski Kardemir Karabükspor Başkanı Nevzat Şahin, Şirinevler Mahallesi'ndeki evinde yaşamını yitirdi.

Şahin'in cenazesi, yarın Şirinevler Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

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