Karabük'te otomobilin yayaya çarpma anı kamerada

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KARABÜK (AA) - Karabük'te otomobilin yayaya çarpma anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

H.Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Karabük Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi ile Yeşilyurt Caddesi kesişiminde yolun karşısına geçmeye çalışan N.S'ye (64) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadının yere düştüğü görülüyor.

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