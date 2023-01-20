Beşiktaşlı futbolcu Tayyip Talha'dan evde eğitim alan öğrenciye karne hediyesi

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KARABÜK (AA) - Beşiktaşlı defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, Karabük'te evde eğitim gören lise öğrencisi Dağhan Dağ'a karne hediyesi olarak forma gönderdi.

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Dağ'a, Beşiktaş'ta forma giyen Karabüklü milli futbolcu Sanuç, forma hediye etti.

Tayyip Talha'nın annesi Hülya Sanuç, babası Ünal Sanuç, Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, karnesini vermek üzere Dağhan Dağ'a evinde ziyarette bulunup, kendisine milli futbolcunun imzalayarak gönderdiği Beşiktaş formasını teslim etti.

Beşiktaşlı futbolcu ile görüntülü görüşme de yapan Dağ, forma hediyesi nedeniyle yaşadığı mutluluğu dile getirdi.





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