İBB Başkanı İmamoğlu, Karabük'te ziyaretlerde bulundu

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KARABÜK (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ziyaretler yaptı.

Safranbolu Belediyesine gelen İmamoğlu, burada vatandaşlara hitap etti.

İmamoğlu, 16 milyon İstanbul halkına sırtını dayadığını belirterek, "Aynı zamanda milletimize sırtını yaslamış bir kardeşinizim. Onların vicdanına, onların yüreğine güveniyorum. Onlar en doğru kararı vereceklerdir. Şimdi bu duygum taçlandı. Her gittiğim yerde pırıl pırıl, kalpleri cesur, beyinleri açık, fikri hür, vicdanı hür bir nesil olma yolunda pırlanta gibi gençlerimiz var." diye konuştu.

Kötü dilin, siyasetin ana merkezine oturduğunu savunan İmamoğlu, milletin güzel bakışıyla buna son vereceklerini, insanların huzurunda, demokrasi kuralları çerçevesinde ülkenin geleceğini konuşacaklarını söyledi.

İmamoğlu, sorumluluklarının büyük olduğunu vurgulayarak, "Yükümüz ağır. Milletçe gençliğimiz var. Başardık, yine başaracağız." dedi.

Daha sonra İmamoğlu, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile makamında bir süre görüştü.

Çelik Gülersoy Caddesi'nde esnafı ziyaret eden İmamoğlu, ilçedeki bir otelde muhtarlar, kanaat önderleri, Millet İttifakı'nı oluşturan 6 siyasi partinin il ve ilçe başkanlarıyla toplantıda bir araya geldi.

İmamoğlu, buradaki konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez muhalefet partilerinin bir araya geldiğini belirterek, "Altılı masa kavramıyla birlikte bir süreç yönetilmektedir. Bunun en titiz bir biçimde, en özenli bir şekilde sonucuna varması gerekir. Bütün genel başkanlarımız yoğun bir emek harcıyor. Umut ediyoruz ki en yakın zamanda hem ülkemizle ilgili hükümet programını tarifleyen, aynı zamanda ülkemizin geleceğindeki en erdemli, en ahlaklı, en adaletli yönetim biçimini ortaya koyarak Cumhuriyetimizi 100. yılında güçlü bir demokrasiyle buluşturma hedefini hep birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, toplantının ardından kentten ayrıldı.

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