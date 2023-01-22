Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kamil E. (81) idaresindeki 78 EB 018 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Mermer Kavşağı'nda Adil K. (43) yönetimindeki 67 ZT 256 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile 67 ZT 256 plakalı otomobilde bulunan Kezban K. (45) yaralandı.
Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor.