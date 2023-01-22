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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA

Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kamil E. (81) idaresindeki 78 EB 018 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Mermer Kavşağı'nda Adil K. (43) yönetimindeki 67 ZT 256 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile 67 ZT 256 plakalı otomobilde bulunan Kezban K. (45) yaralandı.

Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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