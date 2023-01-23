Karabük'te toplantı ve gösteri yürüyüşü alanları belirlendi

KARABÜK (AA) - Karabük'te kent merkezinde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşü alanları belli oldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, şehir merkezinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılacak yer ve güzergahların belirlenmesi amacıyla Vali Yardımcısı başkanlığında, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımlarıyla toplantı düzenlendi.
Valilik salonunda gerçekleştirilen toplantıda, gösteri yürüyüşü ve toplantı alanları oy birliğiyle kabul edildi.
Karara göre, Atatürk Anıt Meydanı Kavşağı (Ergenekon, Çamlık, Necatibey ve Ömer Lütfi Özaytaç caddelerinin kesiştiği kavşak) toplanma yeri, Atatürk Bulvarı ile PTT Kavşağı arasında bulunan Albay Karaoğlanoğlu Caddesi ve Karabük Kent Meydanı miting alanı olarak belirlendi.
Yürüyüş güzergahı ise Atatürk Anıt Meydanı Kavşağı'ndan başlayarak (Ergenekon, Çamlık, Necatibey, Ömer Lütfi Özaytaç caddelerinin kesiştiği kavşak), Ömer Lütfi Özaytaç Caddesi'ni takiben 550 metre miting alanı olan Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde Kent Meydanı'nda son bulacak.