Karabük'te 10 binden fazla öğrenci yemeğe ücret ödemeyecek

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KARABÜK (AA) - Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, kentteki 10 bin 426 öğrencinin Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz yemek hizmetinden yararlanacağını bildirdi.

Akbaş, gazetecilere, ara verilen 2022-2023 eğitim öğretim yılının 6 Şubat'ta başlayacağını anımsattı.

Akademik başarı, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yanı sıra değerlerle eğitime kaldıkları yerden devam edeceklerini belirten Akbaş ikinci yarıyılda okullarda ücretsiz yemek hizmetinin süreceğini söyledi.

Akbaş, ilk dönem okullarda öğrencilere öğlen öğününü ulaştırdıklarını anlatarak "Sayın Bakanımız Mahmut Özer'in talimatlarıyla 6 Şubat itibariyle il genelinde ana sınıflarında, pansiyonlu okullarımızda ve taşımalı gelen öğrencilerimizin okullarında tüm öğrencilere yemek vermeyi planlıyoruz." dedi.

İlk dönem 3 bin öğrencinin bu hizmetten faydalandığını aktaran Akbaş, "İkinci dönem il genelinde 10 bin 426 öğrencimize öğle yemeği vermeyi planlıyoruz. Yavrularımızın okullarda daha rahat ortamda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmesini istiyoruz. 2023-2024 eğitim öğretim yılında da bu sayımızı 15 bin öğrenciye çıkarmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.









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